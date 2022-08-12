«Рядом с Татьяной помолодел»: Миро порадовалась за Петросяна и его молодую жену

Лена Миро встала на защиту Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой, отношения которых часто критикуют из-за большой разницы в возрасте. По мнению блогерши, 76-летний сатирик счастлив со своей 33-летней женой.

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«Смотрю я на Евгения Вагановича и радуюсь. Фотографирует молодую жену и счастлив. Рядом с Татьяной Петросян и сам помолодел», — высказалась Миро.

Лена отметила, что злопыхателям следовало бы порадоваться за влюбленную пару, вместо того, чтобы писать язвительные комментарии.

«Не надо завидовать чужому счастью. Что, по-вашему, лучше б Петросян уныло сидел один?» — подытожила блогерша на сайте lena-miro.ru.

