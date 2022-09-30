Рядом с Началовой и Караченцовым: где и когда похоронят Бориса Моисеева

27 сентября ушел из жизни Борис Моисеев. По неподтвержденным данным, причиной смерти стал третий инсульт.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Бывший сотрудник и друг певца Кирилл Суметов сообщил StarHit, что церемония прощания состоится 2 октября в 12:00. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище, где находятся могилы многих знаменитостей, в числе которых Юлия Началова и Николай Караченцов.

По слухам, оплатить похороны помогла Алла Пугачева. Правда, проводить коллегу в последний путь звезда не придет. 29 сентября Примадонна вместе с детьми улетела в Израиль.

На своей странице в соцсети она сообщила, что попрощалась с другом в своем сердце.