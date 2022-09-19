«Рядом с Арнтгольц расплылся в улыбке»: Жидков «отлепился» от молоденькой пассии ради уикенда с дочкой и первой женой

Иван Жидков слывет дамским угодником и не зря. Актер уже был женат на Татьяна Арнтгольц, которая подарила ему дочку Машу. Также Иван обзавелся сыном Степой от модели Лилии Соловьевой. А не так давно Жидков перестал скрывать новый роман с очаровательной блондинкой, которая, как считают многие поклонники, внешне похожа на бывшую актера.

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Однако ради дня рождения дочки Маши, Иван Жидков прервал свои ухаживания за молоденькой пассией, посвятив уикенд имениннице и ее маме. Актер воссоединился с Татьяной Арнтгольц на семейном торжестве.