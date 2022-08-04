«Рядом крутились высокие, роскошные модели»: Погребняк вспомнила, как едва не развелась с мужем

Жена футболиста Павла Погребняка Мария заявила, что в их жизни со спортсменом был момент, когда они вполне могли развестись. У модели был лишний вес.
«У меня у самой были страшные комплексы. Мы приехали в Питер. Там все такие красивые, стройные, ухоженные. И Паша – такой молодой 23-летный, красивый, богатый, успешный спортсмен, ставший лучшим бомбардиром в «Зените», взявший кубок УЕФА. Он везде был номер один. А рядом постоянно крутились высокие, стройные, роскошные топ-модели. И я со своими 65 килограммами».
Как заметила Погребняк, за ее спиной все шептались. Девушки не понимали, как футболист может взять на руки жену с таким весом. Мария же ревновала Павла. Однажды в ресторане к ним и вовсе подошла девушка и сказала: «Ну что ты вот в этой нашел», сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».
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Напомним, что сегодня Павел и Мария счастливы в отношениях. Они вместе уже 17 лет. У пары трое общих детей.