«Рядом крутились высокие, роскошные модели»: Погребняк вспомнила, как едва не развелась с мужем

Как заметила Погребняк, за ее спиной все шептались. Девушки не понимали, как футболист может взять на руки жену с таким весом. Мария же ревновала Павла. Однажды в ресторане к ним и вовсе подошла девушка и сказала: «Ну что ты вот в этой нашел», сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

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Напомним, что сегодня Павел и Мария счастливы в отношениях. Они вместе уже 17 лет. У пары трое общих детей.