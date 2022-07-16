Рвали на себе нижнее белье и волосы: что вытворяли фанатки, когда видели Шатунова

Бывший участник группы «Ласковый май», друг Юрия Шатунова Сергей Серков в эфире фильма «Они потрясли мир. Юрий Шатунов и проклятье «Ласкового мая» рассказал, что творили на концертах музыкального коллектива фанатки.
«Мы выходили на сцену и начинались истерики. Волосы рвали, нижнее белье и так далее. Слезы. Я вот этого никогда не понимал».
Как заметил композитор Сергей Кузнецов, фанатки пытались залезть в гостиницу на третий этаж через окно. «Кто-то срывался, но не насмерть, конечно», - заявил Кузнецов.
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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его смерть потрясла многих поклонников.