Рвали на себе нижнее белье и волосы: что вытворяли фанатки, когда видели Шатунова

Как заметил композитор Сергей Кузнецов, фанатки пытались залезть в гостиницу на третий этаж через окно. «Кто-то срывался, но не насмерть, конечно», - заявил Кузнецов.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его смерть потрясла многих поклонников.