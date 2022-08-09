Рустам Солнцев заявил о скором уходе из «Дома-2» Ксении Бородиной

Напомним, что Ксения Бородина – фактически главный старожил «Дома-2». На проекте она уже в качестве ведущей трудится долгие 18 лет.

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В различных интервью Бородина отмечала, что устала морально и физически от «Дома-2». По ее мнению, шоу она переросла и хотела бы заниматься чем-то другим. При этом чем конкретно - она не уточняла.