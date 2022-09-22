Рустам Солнцев рассказал о беременности Ларисы Долиной

Известный шоумен Рустам Солнцев прокомментировал слухи о беременности Ксении Собчак. По его словам, поклонники постоянно подозревают в «интересном положении» звезд шоу-бизнеса.

«Напоминаю, что в беременности подозревали даже ту женщину, которую подозревать в этом очень сложно даже в силу возраста. Ларису Долину тоже фотографировали с определенного ракурса и писали, что она беременна. А на самом деле она плотно поужинала или пообедала», — заявил он в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

При этом Солнцев отметил, что недавно видел Константина Богомолова. И, по словам журналиста, ничего подобного он не заметил.

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