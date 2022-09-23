Рустам Солнцев назвал провалом замену Лободы на шоу «Голос. Дети»

В новом сезоне шоу «Голос. Дети» произошли нововведения среди звездных наставников. В компанию к Егору Криду и Басте вольется певица МакSим. Именно она придет на замену оскандалившейся Светлане Лободе, сбежавшей из России полгода назад.

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Однако, такая замена не устроила блогера Рустама Солнцева. Экс-звезда «Дома-2» высказал сове мнение насчет перестановок.