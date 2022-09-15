«Русское Радио» согрело Москву в свой день рождения

14 сентября «Русское Радио» отпраздновало свой день рождения – 27 лет – на берегу Москвы-реки в ресторане Shore House. Несмотря на прохладный сентябрьский вечер, ведущие станции и звезды шоу-бизнеса вернули гостей в жаркий август – потому что это было горячо.

На сцену вышли Николай Басков, Люся Чеботина, певицы Слава и Севиль, Марина Бриз, группа «Земляне», Мари Краймбрери и другие звезды «Русского Радио». Артисты признавались в любви радиостанции и с радостью рассказывали о ее роли в своей карьере.