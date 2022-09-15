«Русское Радио» согрело Москву в свой день рождения

14 сентября «Русское Радио» отпраздновало свой день рождения – 27 лет – на берегу Москвы-реки в ресторане Shore House. Несмотря на прохладный сентябрьский вечер, ведущие станции и звезды шоу-бизнеса вернули гостей в жаркий август – потому что это было горячо.
На сцену вышли Николай Басков, Люся Чеботина, певицы Слава и Севиль, Марина Бриз, группа «Земляне», Мари Краймбрери и другие звезды «Русского Радио». Артисты признавались в любви радиостанции и с радостью рассказывали о ее роли в своей карьере.
«Как продюсер, я могу сказать, что однозначно важно, чтобы песня звучала на радио, – рассказал Иосиф Пригожин. – «Русское Радио» – это огромная аудитория. Широкая эфирная палитра, 24/7 вещания – это здорово и очень важно! Благодаря «Русскому Радио» поклонники артиста узнают о новинках. Главное, угадать с песней, чтобы слушатель хотел сделать радио погромче».
Новый трек Люси Чеботиной уже звучит на «Русском Радио». Фото: «Русская Медиагруппа»
«Сегодня меня обрадовали, что песня «Плакал Голливуд» попала в эфир «Русского Радио». И вот, день рождения у радиостанции, а подарки мне, – отметила Люся Чеботина. – Думаю, слушатели любят «Русское Радио» за настоящую душевную музыку».
Особым подарком для гостей стал эксклюзивный тизер песни «Не вставай на колени», написанной гитаристом группы «Земляне» Игорем Романовым. Ее спели самые яркие и мужественные исполнители российской эстрады: Николай Носков, Стас Пьеха и Ivan. Совсем скоро композиция зазвучит и в эфире «Русского Радио».
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Добавим, что за создание отличной атмосферы в праздничный вечер отвечали ведущие радиостанции: «Русские Перцы» – Антон Юрьев, Полина Жукова, Дима Морозов, – Алла Довлатова, Алена Бородина, Лена Журавлева и Михаил Набоков.