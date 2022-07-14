«Русский и математику прогуливал»: классная Шатунова сообщила о его пробелах в знаниях

Классная руководительница музыканта Юрия Шатунова Ирина Ивановна в проекте «Оставаться людьми» сообщила, что у исполнителя во время учебы в школе были проблемы с некоторыми предметами.

«Я была его классным руководителем в четвертом классе. Он был очень добрым и улыбчивым мальчиком. Постоянно улыбался. И до конца была у него на лице улыбка», - сказала Галина Ивановна.

При этом Галина Ивановна заметила, что с учебой Шатунов в общем-то не очень дружил. «Русский язык и математику он прогуливал. Стоял под окнами. А вот на музыку всегда приходил. Творческий человек. По музыке получал пятерки», - заявила она.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Музыкант в последние годы жизни судился с продюсером Андреем Разиным за творческое наследие «Ласкового мая».