«Русские своих не бросают!» - в Санкт-Петербурге собирают деньги на памятник Сергею Бодрову

20 сентября в Санкт-Петербурге состоятся вернисаж и аукцион, посвященные память российского актера и режиссера Сергея Бодрова. События приурочены к 20-летию со дня гибели Бодрова.

Основная цель мероприятия, которое пройдет в Арт-центре Алексея Сергиенко, - собрать деньги на установку памятника артисту. Об этом рассказал бизнесмен Алексей Сергиенко.

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Предположительно, памятник будет установлен в Санкт-Петербурге: где именно – будет решаться вместе с жителями Северной столицы.

«Фильм «Брат» вышел 25 лет назад, а «Брат-2» — 22 года назад, однако знаменитые афоризмы про то, что русские своих не бросают, а сила в правде, не только не устарели, но стали еще более актуальными.

Именно поэтому я считаю, что в нашем городе должен появиться памятник Сергею Бодрову. Мы проводим вернисаж с аукционом, чтобы собрать на это средства», - цитирует Сергиенко телеканал «360» со ссылкой на газету «Петербургский дневник».