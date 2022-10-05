«Русские перцы» дарят хорошее настроение: как утреннее шоу помогает начать день с позитива

Утреннее шоу «Русские перцы» знают и любят все, кто слушает «Русское радио». Новый радиосезон обещает быть интересным и разнообразным. 5 октября стартовала новая рекламная кампания «Русских перцев».

Этот видеоролик получился ярким, стильным и динамичным, он зарядит всех на позитив и обязательно улучшит настроение — не хуже самого шоу «Русские перцы».

«Ролик — просто бомба! Мы сами хохотали как сумасшедшие, когда его увидели. Думаю, он зацепит телезрителей и настроит их на нужную волну — волну «Русского радио», — рассказал ведущий утреннего шоу Антон Юрьев.

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Рекламный ролик создан креативной командой «Русского радио» при поддержке российской телевизионно-продюсерской медиагруппы «Красный квадрат» и студии Yellow, Black and White.

В течение года ведущие шоу посетят разные города, в которых будут вести прямые эфиры. Вместе с опытным Антоном Юрьевым в это турне отправились «новички» — Полина Жукова и Дима Морозов, сообщает «Русское радио».