«Русская жена взвыла?»: Иглесиас объяснил жаркий поцелуй с фанаткой на глазах у ошалевшего народа

Анна Курникова угодила в скандал из-за отца своих детей. Конечно, хейтеры попытались объяснить любвеобильность Энрике Иглесиаса страстной натурой испанца, однако поклонники русской теннисистки негодуют из-за того, что ее возлюбленный позволил себе поцеловать фанатку на глазах у ошарашенной публики.

Иглесиаса не смутило и то, что на них были направлены сотни камер. Красотка явно подошла к певцу, чтобы с ним сфотографироваться, а потом едва ли не повисла у Энрике на шее, прильнув к нему в поцелуе. Вместе того, чтобы смутиться и оттолкнуть девушку, музыкант поцеловал ее в ответ. Едва ли не смакуя момент.

«И это отец троих детей!», «Какая-то сумасбродка выскочила», «Русская жена взвыла?», «Ну это просто смешно», «Аня дома с детьми, представляю, как ей неприятно», «Теперь полощут эту историю», «Мог бы подумать, как будет Ане такое увидеть», «Ну и мужики, ни стыда, ни совести», - пишут фолловеры.

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Сам Энрике уже оправдался за случившееся, заявив, что ничего дурного в поцелуе с поклонницей не видит. Просто тогда певец находился в приподнятом настроение.