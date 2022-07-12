Русская пародия на Ким? Оксана Самойлова арендовала весь Эрмитаж для экскурсии с Джиганом

Недавно Ким Кардашьян взбудоражила общественность своим барским поступком. Модель и бизнесвумен посетила закрытый Лувр в узкой компании родственников.

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Судя по всему, жена Джигана, Оксана Самойлова, сильно впечатлилась этим поступком, поскольку скопировала его практически полностью, добавив к нему свои детали.

В Санкт-Петербург она отправилась с мужем и детьми в люксовом вагоне, выкупив его полностью под свою семью. И тут же поспешила показать рум-тур по поезду фолловерам. Ну а потом появилась в закрытом Эрмитаже с наследниками и Джиганом. Естественно, музей был закрыт для остальных посетителей. О чем также сообщила подписчикам Оксана.

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