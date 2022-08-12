«Русская красавица»: поклонники восхитились, увидев Навку в кокетливой шляпке с лентой и с косой через плечо

Прославленная фигуристка Татьяна Навка предстала в неожиданном образе в Сочи.
Татьяна Навка

Татьяна Навка. Фото: Global Look Press

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка это лето проводит в Сочи, где находится на гастролях ее ледовое шоу.

В телеграм-канале Татьяна Навка периодически публикует снимки, сделанные на фоне морских пейзажей.

На этот раз прославленная спортсменка запечатлелась на фоне морского вокзала в Сочи. Татьяна Навка предстала в соломенной шляпке с лентой, темных очках и с волосами, которые перекинула через плечо.

Получился неожиданный образ, в котором поклонники назвали ее русской красавицей.

«Лето. Август. Олимпийский Сочи. Наслаждаюсь», — написала под фото Татьяна Навка.

Татьяна Навка в Сочи. Фото: соцсети

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«Как всегда, хороша», «Русская красавица», «Отлично выглядите! Хорошо, что поддерживаете наш внутренний туризм, в Сочи сейчас лучше всего отдыхать, еще главное, в горы съездить, вот там вообще красота, и никакие другие западные курорты не нужны», — отреагировали поклонники на фото Татьяны Навки.

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