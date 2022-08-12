«Русская красавица»: поклонники восхитились, увидев Навку в кокетливой шляпке с лентой и с косой через плечо

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка это лето проводит в Сочи, где находится на гастролях ее ледовое шоу.

В телеграм-канале Татьяна Навка периодически публикует снимки, сделанные на фоне морских пейзажей.

На этот раз прославленная спортсменка запечатлелась на фоне морского вокзала в Сочи. Татьяна Навка предстала в соломенной шляпке с лентой, темных очках и с волосами, которые перекинула через плечо.

Получился неожиданный образ, в котором поклонники назвали ее русской красавицей.