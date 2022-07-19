Руслан Терновой стал чемпионом России по прыжкам с десятиметровой вышки

На прошедшем 16 июля Чемпионате России по прыжкам в воду в Пензе Руслан 21-летний прыгун Руслан Терновой стал чемпионом. Спортсмен показал наивысший результат по итогам шести попыток с десятиметровой вышки - 534,90 балла.

Второе место – у Сандро Рогава (450,50 балла) и третье место – у Сергея Назина (424,60 балла), сообщает ТАСС.

Руслан Терновой - бронзовый призер Чемпионата мира-2019. Не исключено, что на прошедшем в июне в Будапеште чемпионате мира по водным видам спорта россиянин стал бы лучшим. Победу в турнире тогда одержал китайский прыгун Ян Цзянь, набрав 515,55 балла. Нынешний результат Тернового значительно превышает этот показатель. Поклонники уже говорят о нем как о непризнанном чемпионе мира. Все потому, что Международная федерация плавания (FINA) отстранила россиян (и белорусов) от всех стартов до конца года.

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