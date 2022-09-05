Русалка в своей стихии: Юлия Михалкова в крошечном бикини поплюхалась в море

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова провела первые осенние выходные в Сочи. Здесь знойная брюнетка поучаствовала в экологическом празднике, а также успела отдохнуть на море.

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Кадры с прогулки на яхте Михалкова опубликовала у себя в микроблоге. Теплые воды так и манили, поэтому красотка не смогла отказать себе в удовольствии занырнуть в море и поплюхалась, как Русалка в своей стихии, на волнах, блеснув фигурой в крошечном бикини.