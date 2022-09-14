РУСАДА завершило расследование дела Камилы Валиевой о допинге

Российское антидопинговое агентство завершило расследование дела Камилы Валиевой о возможном использовании допинга во время последней Олимпиады в Пекине, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора агентства Веронику Логинову.

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«Расследование завершено. В настоящее время отдел по обработке результатов в соответствии с установленными правилами и процедурами готовит необходимые документы для организации слушаний», — сказала она.

Напомним, в феврале 2022 года, в период проведения Олимпиады в Китае, стало известно, что допинг-тест 15-летней на тот момент Камилы Валиевой показал положительный результат. Пробу при этом брали еще в декабре прошлого года на чемпионате России, далее ее отправили в лабораторию Стокгольма. Но результат огласили только на зимних Играх.

В Пекине Валиева стала олимпийской чемпионкой командного турнира, однако награды ее не удостоили из-за начала расследования.