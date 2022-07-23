«Руководить преображениями буду я»: дочь Кинчева рассказала о работе на телевидении

Вера станет ведущей на Первом канале.
Константин Кинчев

Константин Кинчев. Фото: Global Look Press

Дочь музыканта и лидера группы «Алиса» Константина Кинчева Вера в соцсетях сообщила, что станет ведущей на Первом канале.

«Друзья, у меня волшебные новости. Мечтаете преобразить свою квартиру, но не знаете, с чего начать? Первый канал спешит на помощь и запускает новую передачу «Проуют»! Руководить преображениями буду я!»

Как заметила Вера Кинчева, первый выпуск программы будет сниматься в Санкт-Петербурге.

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Напомним, что Вера Кинчева появилась на свет в 1991 году. Ее мама дочь заслуженного артиста РСФСР актера Алексея Локтева Александра Панфилова.

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