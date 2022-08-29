Руки в брюки, вальяжная походка: Пугачева по-хозяйски прошлась по бутику своего стилиста, козыряя белозубой улыбкой

Алла Пугачева вернулась в Россию в последние дни лета, как и обещала. Звезда прибыла в Москву и вскоре поспешила обновить гардероб. Она отправилась к другу Игорю Гуляеву в его бутик, в который в прежние времена заглядывала очень часто.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

По модному дому Гуляева звезда расхаживала вальяжной походкой, засунув руки в брюки и по-хозяйски оценивая преображение внутреннего пространства. Она оценила и вид с улицы, и все ей пришлось по душе.

«Мне очень нравится. Намного свежее», — повела рукой в воздухе Примадонна.

При этом артистка успела рассказать и о себе: как отдохнула, чем занималась в отпуске. Белоснежная улыбка не покидала лица Примадонны все это время.