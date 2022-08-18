«Руки прочь от Курбана»: Миро заступилась за оскорбленного экс-мужа Бородиной

Ксения Бородина и Курбан Омаров в очередной раз устроили перепалку в соцсетях. Телеведущая заявила, что ее экс-супруг не видится с их общей дочкой Теоной, а бизнесмен опроверг обвинение.

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Омаров признался, что ждет, пока наследница вырастет, так как сейчас «с ней сложно».

На защиту Курбана неожиданно встала Лена Миро. Блогерша отметила, что считает бывшего мужа Бородиной хорошим отцом. По ее мнению, бизнесмен бережет чувства дочки, которая сейчас находится под влиянием матери.