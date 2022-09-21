«Руки прочь от Аллы»: Садальский встал на защиту затравленной Пугачевой

Актер заявил, что певица имеет право на свободу слова.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Общественность продолжает активно обсуждать заявление Аллы Пугачевой, попросившей Минюст внести ее в реестр физлиц-иноагентов. 

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Многие коллеги по шоу-бизнесу осудили слова Примадонны, однако нашлись и такие, которые встали на ее защиту.

В числе прочих певицу поддержал Станислав Садальский.

«Руки прочь от Пугачевой! Алла — народная артистка СССР! Свободу слова никто не отменял», — высказался актер в своей соцсети.

Напомним, Пугачева сделала скандальное заявление после того, как 16 сентября 2022 года Министерство юстиции РФ признало иноагентом ее супруга Максима Галкина. 

При этом, Примадонна, которая последние полгода провела в Израиле, вернулась в Россию. Муж певицы остался за границей.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  