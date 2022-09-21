«Руки прочь от Аллы»: Садальский встал на защиту затравленной Пугачевой

Напомним, Пугачева сделала скандальное заявление после того, как 16 сентября 2022 года Министерство юстиции РФ признало иноагентом ее супруга Максима Галкина.

При этом, Примадонна, которая последние полгода провела в Израиле, вернулась в Россию. Муж певицы остался за границей.