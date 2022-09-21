«Руки прочь от Аллы»: Садальский встал на защиту затравленной Пугачевой

Общественность продолжает активно обсуждать заявление Аллы Пугачевой, попросившей Минюст внести ее в реестр физлиц-иноагентов.
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Многие коллеги по шоу-бизнесу осудили слова Примадонны, однако нашлись и такие, которые встали на ее защиту.
В числе прочих певицу поддержал Станислав Садальский.
«Руки прочь от Пугачевой! Алла — народная артистка СССР! Свободу слова никто не отменял», — высказался актер в своей соцсети.
Напомним, Пугачева сделала скандальное заявление после того, как 16 сентября 2022 года Министерство юстиции РФ признало иноагентом ее супруга Максима Галкина.
При этом, Примадонна, которая последние полгода провела в Израиле, вернулась в Россию. Муж певицы остался за границей.