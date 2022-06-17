«Он руки мне целовал!»: внебрачный сын Жириновского рассказал о последнем разговоре с отцом

Внебрачный сын Владимира Жириновского, Олег Эйдельштейн, рассказал в эфире «России 1» на шоу «Малахов. Исповедь детей Жириновского» о последнем разговоре с отцом.

По словам наследника политика, Владимир Вольфович прекрасно понимал, что дни его сочтены, поэтому старался показать своим внебрачным детям, которые были с ним до последнего (Олегу Эйдельштейну и дочке Анастасии Петровой), как любит их и ценит, что они у него есть. «Он руки мне целовал!» — рассказал младший сын Жириновского, не сдерживая слез.

Во время одного из последних разговоров, Жириновский неожиданно сказал: «Я для вас живу».

«40 шприцов вкалывали. Легких очень быстро не стало. Последние два дня перед смертью начал темнеть, ноги. Я понял, что ткань начала отмирать — с ног начинается. А сердце билось до последнего, в час остановилось», — поведал Олег Эйдельштейн на шоу Андрея Малахова.

Он показал маленькую детскую подушечку, на которой лидер ЛДПР лежал до последних дней, и на которой умер, поцеловал ее. И продемонстрировал вязаные носочки, которые носил политик, потому что у него сильно мерзли ноги.

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