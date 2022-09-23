Рудова засветила свои «вишенки» в тонкой майке без лифчика: видео

Наталья Рудова соблазнительно выглядит не только в купальниках и нижнем белье, но и в более закрытой одежде. В новом видео 39-летняя актриса лишний раз доказала это.

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Звезда сериала «Универ. Новая общага» покрасовалась в короткой джинсовой юбке и белоснежном топе на тонких лямках. Красотка не стала надевать нижнее белье, подразнив публику пышным бюстом.