Рудова засветила свои прелести в тонком топе без лифчика: видео

Наталья Рудова любит провоцировать публику пикантными роликами. Актриса частенько красуется на видео то в нижнем белье, то в откровенных купальниках.

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Впрочем, в более закрытых нарядах звезда сериала «Универ. Новая общага» выглядит не менее соблазнительно. Она лишний раз доказала это, опубликовав в соцсети горячее видео.

В ролике Наталья покрутилась у зеркала в свободных джинсах и коротком топе. Надевать бюстгальтер под тонкую ткань блондинка не стала, во всей красе продемонстрировав публике пышную грудь.