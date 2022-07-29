Рудова с голым животом поелозила над мелким

Наталья Рудова активно занимается с фитнес-тренером и готова показать новые формы.
Наталья Рудова

Наталья Рудова. Фото: соцсети

Актриса Наталья Рудова рассказала поклонникам, что возобновила тренировки с персональным инструктором. У него довольно жесткий подход к занятиям, однако результаты они дают очень быстрые.

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Буквально через шесть занятий 39-летняя Рудова смогла похвастаться накаченным прессом. А сейчас, когда состоялось 10 занятий, Наталья продемонстрировала не только живот, но и бедра, вихляя ими в лосинах.

Пока звезда снимала видео для фолловеров, ее маленький той-терьер забавно бегал по полу вокруг артистки.

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