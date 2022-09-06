Рудова, придерживая «штуку» возле бедер, повиляла декольте на камеру (видео)

Наталья Рудова считает, что ее формы далеки от совершенства, немало удивляя этим своих поклонников. Актриса заявила, что зимой у нее была отличная фигура – стройная и подкаченная, а сейчас, дескать, она растолстела.

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Конечно, многие фолловеры удивлены этому мнению, ведь выглядит актриса просто великолепно. Тем не менее Рудова старательно сидит на диете и активно тренируется с личным инструктором.

После такой тренировки Наталья Рудова показалась на видео в соцсетях, примерив облегающие лосины и маечку с глубоким декольте.