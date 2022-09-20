Рудова поманила сочными формами в мокром бикини: горячее фото

Напомним, Рудова стала популярной благодаря съемкам в ситкоме «Универ. Новая общага». Актриса не раз подчеркивала, что построила свою карьеру без посторонней помощи.

Красавице-блондинке приходилось бегать по кастингам, отпрашиваясь из магазина, в котором она работала продавцом.

Сейчас Наталья достаточно востребована в профессии. Помимо этого она является успешной блогершей.