Рудова поманила сочными формами в мокром бикини: горячее фото

Актриса показала фото из отпуска.
Наталья Рудова. Фото: соцсети

Наталья Рудова. Фото: соцсети

Наталья Рудова соскучилась по отпуску и принялась пересматривать архивные фотографии. Одним из снимков звезда сериала «Татьянин день» поделилась с поклонниками в соцсети.

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На фото актриса позировала, стоя в воде в лимонном бикини и солнечных очках. Она эффектно приподняла влажные волосы, подставив спину солнцу.

«Сейчас бы такое утро», — помечтала Наталья.

Наталья Рудова. Фото: соцсети

Напомним, Рудова стала популярной благодаря съемкам в ситкоме «Универ. Новая общага». Актриса не раз подчеркивала, что построила свою карьеру без посторонней помощи. 

Красавице-блондинке приходилось бегать по кастингам, отпрашиваясь из магазина, в котором она работала продавцом. 

Сейчас Наталья достаточно востребована в профессии. Помимо этого она является успешной блогершей.

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