Рудова нахально сняла белье и показалась подписчикам: намерена горячо провести время

Актриса Наталья Рудова рассказывает своим подписчикам в соцсетях, как отмечает конец недели. Звезда неизменно фотографируется в пятничном луке, в котором отправляется покутить, и выкладывает фото в Сеть.

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На этот раз Рудова решила составить лук в стиле спорт-шик, примерив джоггеры, ботинки и топ, который демонстрировал кубики на ее прессе и полное отсутствие белья под собой.

Отметим, что артистка в последнее время активно тренируется с личным тренером и уже может похвастаться результатами. По ее словам, лишние объемы ушли, однако вес остался прежним.