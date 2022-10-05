Рудова чуть не выронила грудь из платья с развратным декольте: видео

Напомним, Рудова прославилась в нулевых благодаря сериалу «Татьянин день». После этого актриса сыграла во многих проектах.

Правда, сейчас красавица-блондинка не так часто появляется в кино. По словам Натальи, многие режиссеры предлагают ей однотипные роли любовниц олигархов, от которых она отказывается.

При этом звезда весьма востребована как блогер. На ее аккаунт в одной из соцсетей подписаны более четырех миллионов человек.