Рудковская рассказала о спорах с Плющенко после нелестных слов Тарасовой об их сыне

Продюсер Яна Рудковская заявила, что долго спорила со своим мужем Евгением Плющенко после обидных слов об их сыне Саше заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.
«Женя пытался мне объяснять, что Тарасова по-своему права, когда говорит, что не видит в Саше каких-то особенных задатков. Что он и сам в десять лет ничем особенным не выделялся, пока не попал в руки Мишина. Да, классно прыгал, но именно Мишин сделал из него того самого Плющенко».
Как отметила Рудковская, у нее было двоякое чувство от слов Тарасовой. Она как мать не понимала ее. По словам Рудковской, уже сегодня известные тренеры отмечают, что Саша Плющенко на льду – копия своего отца, сообщает russian.rt.com.
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Ранее Татьяна Тарасова заявила, что не видит особенных перспектив у Саши Плющенко на льду. Яна Рудковская позже отмечала, что эти слова задели ее за живое.