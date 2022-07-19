Рудковская рассказала о спорах с Плющенко после нелестных слов Тарасовой об их сыне

Как отметила Рудковская, у нее было двоякое чувство от слов Тарасовой. Она как мать не понимала ее. По словам Рудковской, уже сегодня известные тренеры отмечают, что Саша Плющенко на льду – копия своего отца, сообщает russian.rt.com.

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Ранее Татьяна Тарасова заявила, что не видит особенных перспектив у Саши Плющенко на льду. Яна Рудковская позже отмечала, что эти слова задели ее за живое.