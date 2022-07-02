Рудковская — про Моргенштерна*: «Локальные потуги на российском рынке уже не вызывают былого восторга»

Признанный в России иноагентом Алишер Моргенштерн получил порцию критики от Яны Рудковской. Продюсер, оценив последнее творчество и события в жизни музыканта, пришла к выводу, что новые работы певца уже не вызывают такого восторга, как прежде, а потому к нему стал пропадать интерес публики.

«За последнее время он ничего качественного и хитового не спел! Подогрев к себе интереса идет по классике жанра: свадьба, развод, политика, запрещенные вещества и даже двойники, но интерес падает... Локальные потуги на российском рынке почему-то уже не вызывают былого восторга и хайпа! Пора браться за серьезную работу», — написала Рудковская в своем телеграм-блоге.

Также Рудковская отметила, что Моргенштерну* пошел бы на пользу мастер-класс от Филиппа Киркорова, который, как считает Яна, еще очень долго будет считаться королем музыки и хайпа.

Напомним, 13 июля Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит по существу административный иск Моргенштерна* к Минюсту РФ из-за включения его в список иностранных агентов.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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