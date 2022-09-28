Рудковская похвалила Тимати, который «признался» в побеге из России

Тимати уже который день получает порцию хейта. После патриотических выплесков рэпер неожиданно засветился в Узбекистане, и его тут же обвинили в побеге из России после объявления мобилизации.

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Не скрыла сарказма на эту тему даже Ксения Собчак, которой приписывали роман в юные годы с Тимати. Рэпер поспешил отчитаться, что он никуда не уезжал, находится в Москве и готов призваться, если нужно.

После этого в Сети прокатился мем, основанный на фотографии у границы с Грузией, где его «разглядели» среди беженцев. Уставший отпираться Тимати написал в Сети: «Да, это я».

Яна Рудковская поддержала артиста в своем телеграме. «Обожаю черный юмор Тимати», — написала она.