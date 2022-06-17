Рудковская назвала имя настоящей чемпионки Игр в Пекине в женском разряде у фигуристок

Продюсер Яна Рудковская заявила, что для нее настоящей чемпионкой зимних Игр в китайском Пекине среди фигуристок является вовсе не Анна Щербакова, а Александра Трусова.
«Для меня, для нашей команды, для многих поклонников со всего мира и для тех людей, с которыми я общаюсь, Саша Трусова выиграла Олимпиаду».
Напомним, что Александра Трусова в Пекине стала только второй, пропустив вперед свою соотечественницу Анну Щербакову. После она устроила скандал, не согласившись с оценками судей.
Трусова также является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы. Она заявила, что будет продолжать свою карьеру.
Источник: sport-express.ru