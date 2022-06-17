Рудковская назвала имя настоящей чемпионки Игр в Пекине в женском разряде у фигуристок

Продюсер неожиданно не согласилась с золотом Анны Щербаковой.
Яна Рудковская

Яна Рудковская. Фото: Global Look Press

Продюсер Яна Рудковская заявила, что для нее настоящей чемпионкой зимних Игр в китайском Пекине среди фигуристок является вовсе не Анна Щербакова, а Александра Трусова.

«Для меня, для нашей команды, для многих поклонников со всего мира и для тех людей, с которыми я общаюсь, Саша Трусова выиграла Олимпиаду».

Напомним, что Александра Трусова в Пекине стала только второй, пропустив вперед свою соотечественницу Анну Щербакову. После она устроила скандал, не согласившись с оценками судей.

Трусова также является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы. Она заявила, что будет продолжать свою карьеру.

Источник: sport-express.ru

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