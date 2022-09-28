«Руденко ушел к другой и вряд ли бы узнал!»: Повереннова с красным лицом отогрелась в лифте после пробежки по снежной жиже

Снег и слякоть — не преграда для утренний пробежки, считает Дарья Повереннова. Актриса «заселфилась» в лифте, натянув на шапку капюшон от куртки-олимпийки. При этом поклонники едва узнали актрису, которая позировала без макияжа с красными пятнами на лице от мороза. Повереннова приехала в Новосибирск. Там уже, надо сказать, выпал первый снег. А на пробежку Дарья вышла в кроссовках и лосинах, одевшись слишком легко — в такую погоду с мокрым снегом не помешало натянуть шаровары с шерстью.
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«Первая пробежка под снегом — сделано! Новосибирск кинул сразу в зиму! Метель, ветер, снег, жижа под ногами. Как результат: насквозь мокрые кроссовки и замерзшие пальцы ног. Но я выбираю это, чем пропустить пробежку.
Когда бежишь думаешь: блин, ноги промокли, ветер в морду, снег слепит глаза, и ты все равно бежишь?!
Но это минутные слабости, которые, если не обращать на них внимание и тупо продолжать, через пару минут уходят, освобождая место гормону радости — эндорфину!
Причем, этот эффект сохраняется не только на время тренировки, но и после. Психологи утверждают, что регулярные занятия бегом делают человека менее раздражительным и помогают избавиться от бессонницы», — заверила Повереннова.
Дарья Повереннова натянула капюшон от ветровки на шапку, чтобы отогреться в лифте. Фото: личный архив
«Руденко ушел к другой и вряд ли бы узнал!», «Дашка в таком наряде неузнаваема!», «Бегать по снежной жиже — то еще удовольствие», «Столкнулась бы с Руденко в лифте, он бы и не узнал, наверное, сказал бы: соседка какая-то!», «Лицо все в пятнах! Морозец», «Утепляться надо», — стали писать фолловеры.
Напомним, что Дарья Повереннова почти четыре года прожила в гражданском браке с Анатолием Руденко. Потом актер бросил свою возлюбленною, познакомившись с Еленой Дудиной. Пара поженилась и воспитывает дочку Милену.