«Руденко ушел к другой и вряд ли бы узнал!»: Повереннова с красным лицом отогрелась в лифте после пробежки по снежной жиже

Снег и слякоть — не преграда для утренний пробежки, считает Дарья Повереннова. Актриса «заселфилась» в лифте, натянув на шапку капюшон от куртки-олимпийки. При этом поклонники едва узнали актрису, которая позировала без макияжа с красными пятнами на лице от мороза. Повереннова приехала в Новосибирск. Там уже, надо сказать, выпал первый снег. А на пробежку Дарья вышла в кроссовках и лосинах, одевшись слишком легко — в такую погоду с мокрым снегом не помешало натянуть шаровары с шерстью.

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