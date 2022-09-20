«Руденко бы ахнул!»: как сейчас выглядит 50-летняя Повереннова, ставшая жгучей брюнеткой

Актриса хорошеет день ото дня.

Дарья Повереннова и Анатолий Руденко. Фото: кадр из программы "Судьба человека"

В свои 50 лет Дарья Повереннова может дать форму и более молоденьким актрисам. Экс-возлюбленная Анатолия Руденко продемонстрировала в личном микроблоге плоды своего преображения, решившись на кардинальную смену имиджа.

Так, актриса больше 15 лет была блондинкой. А теперь вдруг стала жгучей брюнеткой. Весь процесс с перекрашиванием волос Повереннова засняла оказавшись в кресле парикмахера.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»

Ну а поклонники пришли к мнению, что бывший возлюбленный Дарьи потерял бы дар речи, увидев, как молодо и стильно выглядит актриса. С Поверенновой Анатолий Руденко прожил в гражданском браке около четырех лет. Поговаривают, что актер бросил возлюбленную из-за мамы. Той не пришлась по душе невестка, которая была значительно старшее. 

«Руденко бы ахнул!», «Сразу такие скулы точеные», «Брюнеткой выглядите выигрышнее, интересней», «Молодая! Классная» - пишут фолловеры.

«Время меняться! После 15 лет блондинки решила вернуться к своему цвету волос. А заодно и прическу поменять. Что скажете? По мне, артистка должна быть разной. И, кстати, не только внешне, но и в своих ролях. Но перемены внешнего облика реально помогают меняться», - добавила Повереннова.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  