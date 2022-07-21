Рубль снизится: сколько будет стоить доллар к концу года

Накануне курс доллара побил очередной антирекорд, упав ниже 55 рублей на бирже. К концу торгов его цена составила 55,03 рубля.

По мнению аналитиков ослабление американской валюты будет идти до середины следующей недели. Но уже осенью рубль начнет слабеть.

По мнению инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, одна из причин высокого курса рубля по отношению к другим валютам - это положительный торговый баланс. Соответственно, увеличение объемов параллельного импорта, наряду с другими обстоятельствами, может привести к ослаблению российской валюты.