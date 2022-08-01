Розовая пяточка: звезда «Кухни» Сергей Лавыгин предстал с новорожденным ребенком и сообщил, что вновь стал папой

Звезда сериала «Кухня», сыгравший повара ресторана, актер Сергей Лавыгин вновь стал папой. Вторая жена артиста Мария Луговая подарила ему дочку.

Артист сам сообщил о пополнении в семействе. Он разместил в микроблоге снимок, на котором запечатлено, как он держит в своей ладони розовую пяточку новорожденной девочки.

Под фото Серггей Лавыгин рассказал, что его дочка появилась на свет в последний день июля. Малышку ее родители назвали Мартой.