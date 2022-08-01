Розовая пяточка: звезда «Кухни» Сергей Лавыгин предстал с новорожденным ребенком и сообщил, что вновь стал папой

Звезда сериала «Кухня», сыгравший повара ресторана, актер Сергей Лавыгин вновь стал папой. Вторая жена артиста Мария Луговая подарила ему дочку.
Артист сам сообщил о пополнении в семействе. Он разместил в микроблоге снимок, на котором запечатлено, как он держит в своей ладони розовую пяточку новорожденной девочки.
Под фото Серггей Лавыгин рассказал, что его дочка появилась на свет в последний день июля. Малышку ее родители назвали Мартой.
«Марта. 31.07.22», - лаконично сообщил Сергей Лавыгин.
Сергей Лавыгин показал нежную пяточку дочки. Фото: соцсети
Первыми на публикацию отозвались звездные друзья Сергея Лавыгина. В числе первых Сергея Лавыгина и его жену, актрису Марию Луговую поздравили актрисы Елена Подкаминская и Анна Ардова и телеведущая Светлана Зейналова.
«Ура! Мои дорогие! Поздравляю! Люблю!» - написала Елена Подкаминская.
«Ура!» - порадовалась за молодых родителей Анна Ардова.
«Ура! Поздравляю», – отметилась Светлана Зейналова.
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Напомним, для актрисы Марии Луговой новорожденная дочка стала первым ребенком. А для Сергея Лавыгина - вторым. У него есть сын от первого брака с актрисой Анной Бегуновой. Федору шесть лет.