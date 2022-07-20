Рожков признался, что не скучает по гастролям «Уральских пельменей»

При этом Андрей Рожков заметил, что их гастроли с Вячеславом Мясниковым в рамках проекта «Ваши пельмени» ненадолго.

По его словам, когда-нибудь и это закончится. Сейчас они стараются удержаться на волне. При этом заметил, что лет на десять их еще хватит, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».