Рожков признался, что не скучает по гастролям «Уральских пельменей»

Юморист Андрей Рожков заявил, что не скучает по временам, когда путешествовал по гастролям вместе с основным составом «Уральских пельменей».
«У нас все прекрасно. Мы выбрали тот путь, который нам нравится. Нам очень нравится маленький коллектив, наш зритель, концертная атмосфера».
При этом Андрей Рожков заметил, что их гастроли с Вячеславом Мясниковым в рамках проекта «Ваши пельмени» ненадолго.
По его словам, когда-нибудь и это закончится. Сейчас они стараются удержаться на волне. При этом заметил, что лет на десять их еще хватит, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».
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Напомним, что уже несколько лет Мясников и Рожков выступают отдельно от шоу «Уральские пельмени». Их проект называется «Ваши пельмени».