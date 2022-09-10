Рожков из «Уральских пельменей» высмеял европейцев, которым зимой придется жить при 19 градусах тепла

По словам шоумена, это просто нереально.
Андрей Рожков

Андрей Рожков. Фото: Global Look Press

Шоумен из «Уральских пельменей» Андрей Рожков в «Телеграм» высмеял европейцев, которым рекомендовано ближайшей зимой экономить на отоплении.

«В эфире «Теплые новости». В Швейцарии тем домовладельцам, которые будут умышленно поддерживать в своем доме температуру выше 19 градусов по Цельсию, грозит большой штраф, либо тюремный срок до трех лет. У меня был опыт жилья в доме, где мы поддерживали температуру 19 градусов по Цельсию. Это нереально. Очень холодно».

По словам Рожкова, он бы рекомендовал европейцам с высоты своего опыта построить русскую печку. «Русская печка, что ты натворила. Русская печка, ты меня сгубила», - пошутил Рожков.

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Напомним, что Андрей Рожков – один из лидеров «Уральских пельменей». Кроме того, он выступает отдельно от проекта со своим коллегой Вячеславом Мясниковым.

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