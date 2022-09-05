Рожков из «Уральских пельменей» обратился с просьбой к Пугачевой

Как отметил Рожков, у него есть просьба к Примадонне. «Алла Борисовна, если у вас какие-нибудь старые штиблеты сорокалетней давности. Дайте нам в шоу. А мы вам что-нибудь хорошее отдадим. Алла Борисовна, ну что вы так реагируете, ей Богу. Ну мы же пошутили. Ботинки реально нужны», - заявил Рожков.

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Ранее Алла Пугачева заявила, что хочет набить морду одному человеку. Все подумали, что речь идет о телеведущем Владимире Соловьеве.