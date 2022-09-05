Рожков из «Уральских пельменей» обратился с просьбой к Пугачевой

Юморист Андрей Рожков в «Телеграм» высказался о певице Алле Пугачевой, которая не так давно вернулась в Россию.
«Алла Борисовна, вернувшаяся в Россию, выразила желание набить морду одному человеку. По-моему, я знаю, кто этот человек».
Как отметил Рожков, у него есть просьба к Примадонне. «Алла Борисовна, если у вас какие-нибудь старые штиблеты сорокалетней давности. Дайте нам в шоу. А мы вам что-нибудь хорошее отдадим. Алла Борисовна, ну что вы так реагируете, ей Богу. Ну мы же пошутили. Ботинки реально нужны», - заявил Рожков.
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Ранее Алла Пугачева заявила, что хочет набить морду одному человеку. Все подумали, что речь идет о телеведущем Владимире Соловьеве.