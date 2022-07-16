Рожает и ест пиццу: ставшая снова мамой Регина Тодоренко показала процесс родов

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко во второй раз стала мамой. Накануне она подарила за границей мужу Владу Топалову еще одного сына, которого назвали Миром.

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Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо. Тодоренко начала рассказывать, как все прошло, и поделилась видеокадрами процесса. Во время родов телеведущая не отказывала себе в перекусах и в микроблоге показала, как ест пиццу во время схваток.

«На этом видео я проживаю одну из схваток! Каждой женщине желаю рожать легко, в любви, спокойствии и в безопасности!» - рассказала звезда. И добавила: «В наушниках у меня - гипнотические аффирмации!».

Напомним, у Тодоренко и Топалова есть трехлетний сын Майкл. Все это время он находился рядом с родителями.