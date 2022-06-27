Розенбаум заявил, что не считает сбежавшего Макаревича предателем

Александр Розенбаум в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что по-прежнему хорошо относится к своему другу Андрею Макаревичу, который сбежал в Израиль и оттуда шлет агрессивные высказывания в адрес россиян.

«Я Андрюшу очень люблю. Я не считаю его предателем! Но я бы так не сделал, как он. Но у него есть свои мысли по этому поводу. Может, он правильно сделал, может, он бы умер от переживаний, если бы не уехал», — заявил он.

Розенбаум также добавил, что не говорит с Макаревичем о мировой ситуации, так как их отношения — выше этого.

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