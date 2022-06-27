Розенбаум высказался о возвращении Пугачевой в Россию

Александр Розенбаум дал большое интервью так называемой журналистке Ксении Собчак. Светская львица в очередной раз попыталась спровоцировать своего собеседника провокационными вопросами для хайпа.

Не обошли уехавших в Израиль Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Собчак поинтересовалась — поддерживает ли Розенбаум их поступок и считает ли он их предателями.

«Я вот недавно общался с Аллой по телефону! А с какого перепугу я не должен с ней общаться? Она для меня очень близкий человек, я ее очень люблю. Предателем я ее считать не буду», — подчеркнул певец.

По словам Розенбаума, Примадонна вернется в Россию.

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