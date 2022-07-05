Розенбаум дал концерт в лесу — для военных

По информации, полученной от Минобороны РФ, известный певец Александр Розенбаум дал концерт в Алтайском крае. Зрителями артиста стали военнослужащие — стратегические ракетчики. Концерт состоялся прямо в лесу, на специально выстроенной сцене.

Александр Яковлевич исполнил свои самые популярные хиты разных лет. Потом была «неформальная часть» — живое общение военных и артиста. Розенбаум поблагодарил ракетчиков за их работу, познакомился с бытом военных, а зрители преподнесли ему памятные подарки.

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«Большой сольный концерт Александра Розенбаума стал своеобразным подарком для военнослужащих Барнаульского ракетного соединения, которые встретили известного музыканта и исполнителя с караваем, вручив ему памятные подарки от командования и личного состава ракетного соединения», — сообщает издание «РИА ФАН».

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