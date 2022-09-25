«Ровно год, как умерла Татьяна»: Шаляпин помянул жену-миллионершу

Супруга Прохора Шаляпина, канадская миллионерша российского происхождения Татьяна Дэвис, умерла 25 сентября в США от последствий коронавируса. Музыкант не пропустил первую годовщину смерти.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль»

Артист опубликовал совместные кадры с Татьяной, где они абсолютно счастливые дурачатся в одном из отелей, а в описании он выразил недоумение из-за кончины супруги.

«25 сентября. Ровно год как ушла Татьяна, светлый, добрый ангел… Кто тогда мог подумать, что жизнь этого полного сил и любящего мир человека, у которого было все для комфортной, долгой и счастливой жизни, может так стремительно и нелепо оборваться <…> Остаются только память и слезы», — высказался Шаляпин.

Напомним, что Татьяна Дэвис по роковому стечению обстоятельств заразилась коронавирусом на собственной свадьбе. Хоронили миллионершу в закрытом гробу, после чего кремировали.