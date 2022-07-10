Россыпь воздушных шаров, единороги, подарки: Костенко показала, какой сюрприз устроила в день рождения старшей дочери

В семье экс-футболиста Дмитрия Тарасова и его третьей супруги Анастасии Костенко 10 июля праздник.

Исполнилось четыре года старшей дочери пары Милане. Чтобы порадовать именинницу родители устроили для нее сюрприз.

Весь первый этаж своего особняка Тарасов и Костенко украсили огромным количеством воздушных шаров нежных оттенков. В холле Милану ждал надувной единорог и подарки в красивых коробках.

Видео, на котором она запечатлела эмоции четырехлетней дочери, Анастасия Костенко поделилась в микроблоге.