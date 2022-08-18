Российские онлайн-кинотеатры теряют архивы: уже исчезли «Друзья»

Библиотеки российских кинотеатров начали терять фильмы и сериалы, хранящиеся в архивах. Еще недавно сервисы заявляли о том, что из-за санкций зарубежных студий наши кинотеатры могут лишиться новинок, а старых фильмов это не коснется, однако ситуация изменилась.
Например, пользователи «Кинопоиска» теперь не увидят сериал «Друзья». Лишились они также доступа к фильмам «Властелин колец», «Интерстеллар», «Маска», «1+1»… Стало известно, что причиной тому — не продленные вовремя студийные контракты.
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«На продление договора уходит достаточно времени. На данный момент в каталоге могут быть недоступны некоторые фильмы, но это временное явление», — приводит слова сотрудников «Кинопоиска» издание «РИА ФАН» со ссылкой на «Коммерсант».