Российская киносеть может подать в суд на компанию IМАX, запретившую показ наших фильмов

У канадской компании IМАХ есть все шансы предстать перед судом, если ее руководство не отменит запрет на показ российских фильмов на своем оборудовании. В суд могут подать представители российских кинокомпаний «Синема Парк» и «Формула кино». Подробности сообщил гендиректор объединенной киносети Алексей Васянин.

«Удастся или не удастся [добиться того, что IMAX разрешил показ фильмах на своем оборудовании в России], решит суд. Мы в стадии подготовки [документов]», — уточнил он.

По словам Васянина, дело вполне может дойти до суда, если ситуация не изменится до конца этого года: ведь получается, что компания IМАХ нарушает условия существующего контракта.

«Она поставила нам оборудование, соответственно мы должны на нем показывать фильмы. Если у них есть проблемы с зарубежными правообладателями, то у них нет никаких проблем с российскими правообладателями, которые также делали фильмы в формате IMAX», — подчеркнул Васянин в беседе с журналистами Телеканала «360».

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Речь идет о таких картинах, как «Сталинград», «Огонь», «Последний богатырь» (последний фильм из трилогии). По словам гендиректора объединенной киносети, на IМАХ «свет клином не сошелся»: есть и другие технологии, которые позволят обеспечить показ кинопродукции в хорошем качестве.