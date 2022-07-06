Россияне в истерике! Курс доллара уже достиг 64 рублей, евро тоже идет вверх

Вот уже несколько дней доллар и евро показывают рекордный подъем. Каждый день торгов на Мосбирже демонстрирует все новый и новый прирост.

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Утро 6 июля ознаменовалось новыми цифрами. Теперь курс доллара на Мосбирже превысил 64 рубля, это произошло впервые с 30 мая. Курс евро теперь больше 66 рублей, впервые с 3 июня.

Россияне в панике не знают, как реагировать на эти скачки валюты — покупать или подождать случая, когда евро и доллары вновь потеряют свои показатели. Впрочем, сейчас точных прогнозов о курсах валюты никто дать не сможет.

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